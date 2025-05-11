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Мясо из пробирки может появиться на прилавках уже через 5 лет

Мясо из пробирки может появиться на прилавках уже через 5 лет

В Японии исследователи из Университета Осаки заявили о создании принципиально нового метода выращивания искусственного мяса, который способен коренным образом изменить индустрию в течение ближайших 5–10 лет.

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