Межзвёздная комета 3I/ATLAS сформировалась в ледяных далях чужой системы

Новые наблюдения за межзвёздной кометой 3I/ATLAS показали: объект сформировался при экстремально низких температурах, значительно ниже –240 °C, — то есть очень далеко от звезды своей родной системы.
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