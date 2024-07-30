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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Олимпийские игры променяли Марио и Соника на NFT и киберспорт С 2007 года летние...

Олимпийские игры променяли Марио и Соника на NFT и киберспорт С 2007 года летние...

Олимпийские игры променяли Марио и Соника на NFT и киберспортС 2007 года летние Олимпийские игры сопровождались спортивными аркадами из серии Mario & Sonic at the Olympic Games, однако Олимпиада, проходящая сейчас в Париже, стала первым за почти 20 лет исключением.

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