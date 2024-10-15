ФСБ: США нарушили договор ОСВ из-за поставки ракет Европе

В 1979 году США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II). Однако уже в декабре того же года под давлением Вашингтона государства НАТО решили разместить американские ракеты средней дальности на территории нескольких западноевропейских стран, что противоречило условиям договора.