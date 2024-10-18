Глава Apple пожаловался кандидату в президенты США Трампу на штрафы в ЕС

На подкасте PBD Podcast кандидат на пост 47-го президента США Дональд Трамп рассказал, что за несколько часов до записи ему позвонил глава Apple Тим Кук, чтобы обсудить штрафы со стороны Европейского союза.
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