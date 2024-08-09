Художник-нелегал из Белоруссии раскопал могилу Ван Гога, чтобы его разбудить

Белорусский художник-нелегал Алексей Кузмич является объектом процедуры высылки с территории Франции после акции6 которую он устроил на могиле Винсента Ван Гога, сообщили агентству AFP в четверг в префектуре Валь-д'Уаз.
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