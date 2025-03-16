Владимир Путин поговорил в Москве со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча сопровождалась рядом очень показательных обстоятельств, заявил экономист Михаил Хазин.
«Уиткоффу оставалось только уехать»: Хазин раскрыл, как Путин поставил на место посланника Трампа
Комментарии
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Sobering
Ну вот прес-конференция Путина с Лукашенко и показала, насколько безграмотен Лукашенко как политик. Он пригрозил, если США с Россией объединятся, то Европе и Украине будет "труба". Т.е. своими безграмотными. не политкорректными словами, Лукаш угрожает существованию Европы и Украины. На что Путин вынужден был позволить себя поправить Лукаша, сказал, что под "трубой" Лукашенко имел в виду газовую трубу. После чего и сам Лукашенко вынужден был поправиться, сказав. что он имел в виду именно это - газовую трубу.
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1 д.
S
Sobering
Владимир Путин и Александр Лукашенко выступили на совместном брифинге, отвечая на вопросы журналистов. В какой-то момент президент Белоруссии не сдержался и объяснил, чего стоит ждать тем, кто желает нам поражения. Однако его слова дополнил президент России. Труба и Украине, и Европе - загадка от Путина и Лукашенко. Хорошая и плохая новости - какую выберет ЕС? Украину спрашивать не станут. Но Лукашенко исправился, подтвердив что он согласен с версией "трубы" от Путина.
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1 д.
ЕК
Елена Каратеева
Слушаешь всех этих братьев - небратьев и вспоминаешь русские народные сказки, в которых из трех сыновей у отца, только старший был умным детиной...
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1 д.
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