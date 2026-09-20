15 теплых воспоминаний из детства, которые сегодня кажутся сплошной выдумкой

Помните, как в детстве нас было не загнать домой с улицы, а в распахнутые окна друзьям мы кричали: «Скинь попить!» О встречах договаривались заранее, звонили из таксофонов, а новые серии очередной «Санта-Барбары» обсуждали всем двором.