15 теплых воспоминаний из детства, которые сегодня кажутся сплошной выдумкой

Помните, как в детстве нас было не загнать домой с улицы, а в распахнутые окна друзьям мы кричали: «Скинь попить!» О встречах договаривались заранее, звонили из таксофонов, а новые серии очередной «Санта-Барбары» обсуждали всем двором.
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