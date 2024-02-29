Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross в России сильно подешевел

Mitsubishi Eclipse Cross в феврале 2024 года на российском рынке сильно подешевел.Автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross официально не поставляется в нашу страну, в основном представлены модели, ввезенные частными продавцами и без пробега по РФ.
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