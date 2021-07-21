685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая Константин Кучеренко, единственный сын певицы Дианы Гурцкая, 29 июня отметил 14-летие.