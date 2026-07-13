❌Часть улицы Чехова в Феодосии перекроют до 6 сентября В связи с капитальным ремонтом водовода движение транспорта на участке улицы Чехова от дома № 38 до дома № 60 будет перекрыто с 13 июля по 6 сентября.
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❌Часть улицы Чехова в Феодосии перекроют до 6 сентября В связи с капитальным ремонтом водовода движение транспорта на участке улицы Чехова от дома № 38 до дома № 60 будет перекрыто с 13 июля по 6 сентября.