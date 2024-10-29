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Суд во Львове привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями

Суд во Львове привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями

Окружной административный суд Львова постановил привлечь президента Украины Владимира Зеленского к рассмотрению дела по иску клиента инвестиционной компании "Фридом финанс Украина", которая попала под санкции Совета национальной безопасности и обороны страны.

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