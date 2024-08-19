Политолог оценил указ Путина об иностранцах, разделяющих российские ценности: «Сигнал для поиска своей веры и своего будущего»

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому иностранцы могут обращаться в Россию за временным проживанием, если они не приемлют нравственную политику собственных государств и разделяют традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны.
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