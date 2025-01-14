Возвращение Трампа в Белый дом вскрывает американский леволиберальный гнойник. Так основатель запрещенной и признанной экстремистской в России Meta Марк Цукерберг меняет правила модерации Facebook.
Глупо ждать от Кудрина, что он изменится
Комментарии
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HotRS
Порно? Ну, у меня в поисковике десятка полтора ссылок было заблокировано. Проверил с VPN и без. Потом наткнулся на порноYandex. Была ссылка на ВК, но я не проверял. Проблема в том, что на мобильном инете все порно открывается без проблем. Только с навязчивой рекламой. Да хрен бы на это порно, ничего там нового нет, но каждый школьник/дошкольник имеет смарт с инетом, соответственно, есть возможность зайти на порно.
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18 час.
HotRS
Проверил все, что выпало в поисковике. Интересно другое. На мобильном у меня есть Ютюб. В основном почему-то shorts. Так вот, там куча роликов из незалежной. Просмотрел комменты. Только слава зсу, смерть ворогам и т. д. и т.п.. Часть по русски, часть на мове, часть на польском, англицком и т.д., но все в поддержку. Один только попался, какими то кружочками, он отвязался на укронациков. Российских комментов нет. Блокировка Ютюба в России только на руку нацикам.
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16 час.
Авас Анекак
Кудрина повесить
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5 час.
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