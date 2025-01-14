Глупо ждать от Кудрина, что он изменится

HotRS

Порно? Ну, у меня в поисковике десятка полтора ссылок было заблокировано. Проверил с VPN и без. Потом наткнулся на порноYandex. Была ссылка на ВК, но я не проверял. Проблема в том, что на мобильном инете все порно открывается без проблем. Только с навязчивой рекламой. Да хрен бы на это порно, ничего там нового нет, но каждый школьник/дошкольник имеет смарт с инетом, соответственно, есть возможность зайти на порно.