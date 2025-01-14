Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Скирто
    Коммуняки до кладбища СССР довели.А этот просто русский придурок которого народ купленный ,продажный привел к власти.Дебош на борту са...
  • Aleksandr Sobolev
    Ну то есть ты опять убежала в истерике - так и не рассказам нам о гениальных сталинских решениях!!!  😀 Это было ожид...Без Сталина не бы...
  • Алексей Тан
    Зеленский пошёл по стопам Пригожина и допустил серьёзную ошибку... Ни чего удивительного!.... на очереди, Лукавый-бел...Зеленский пошёл п...

Глупо ждать от Кудрина, что он изменится

Глупо ждать от Кудрина, что он изменится

Возвращение Трампа в Белый дом вскрывает американский леволиберальный гнойник. Так основатель запрещенной и признанной экстремистской в России Meta Марк Цукерберг меняет правила модерации Facebook.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HotRS
Порно? Ну, у меня в поисковике десятка полтора ссылок было заблокировано. Проверил с VPN и без. Потом наткнулся на порноYandex. Была ссылка на ВК, но я не проверял.    Проблема в том, что на мобильном инете все порно открывается без проблем. Только с навязчивой рекламой. Да хрен бы на это порно, ничего там нового нет, но каждый школьник/дошкольник имеет смарт с инетом, соответственно, есть возможность зайти на порно.
Ответить
18 час.
HotRS
Проверил все, что выпало в поисковике.  Интересно другое. На мобильном у меня есть Ютюб. В основном почему-то shorts. Так вот, там куча роликов из незалежной. Просмотрел комменты. Только слава зсу, смерть ворогам и т. д. и т.п.. Часть по русски, часть на мове, часть на польском, англицком и т.д., но все в поддержку. Один только попался, какими то кружочками, он отвязался на укронациков. Российских комментов нет. Блокировка Ютюба в России только на руку нацикам.
Ответить
16 час.
Авас Анекак
Кудрина повесить
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх