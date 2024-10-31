Около 30 % деревьев могут исчезнуть в ближайшие годы: чем это грозит планете

Более трети всех видов деревьев на нашей планете оказались под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли ученые, завершившие масштабное исследование, охватившее почти все известные виды деревьев в мире, передает techno.
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