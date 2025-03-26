Мошенники начали обманывать россиян угрозами не сдать ОГЭ

В России начали обманывать подростков – жертвам звонят и угрожают проблемами с ОГЭ. Так, злоумышленники, представившиеся сотрудниками полиции, сообщили школьнику, что у его отца имеются долги, что может помешать успешной сдаче ОГЭ.