Мошенники начали обманывать россиян угрозами не сдать ОГЭ

В России начали обманывать подростков – жертвам звонят и угрожают проблемами с ОГЭ. Так, злоумышленники, представившиеся сотрудниками полиции, сообщили школьнику, что у его отца имеются долги, что может помешать успешной сдаче ОГЭ.
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