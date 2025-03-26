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Мошенники начали обманывать россиян угрозами не сдать ОГЭ

Мошенники начали обманывать россиян угрозами не сдать ОГЭ

В России начали обманывать подростков – жертвам звонят и угрожают проблемами с ОГЭ. Так, злоумышленники, представившиеся сотрудниками полиции, сообщили школьнику, что у его отца имеются долги, что может помешать успешной сдаче ОГЭ.

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