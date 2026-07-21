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Пункт-А

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В Астрахани спустя почти двое суток нашли труп утонувшего мужчины в одежде

В Астрахани спустя почти двое суток нашли труп утонувшего мужчины в одежде

Причем практически на том же месте. Как уже сообщалось, в минувшее воскресенье, 19 июля, в Трусовском районе Астрахани несколько очевидцев видели, как 33-летний мужчина прямо в одежде вошел в воду и попытался переплыть протоку Серебряная Воложка.

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