В Астрахани спустя почти двое суток нашли труп утонувшего мужчины в одежде

Причем практически на том же месте. Как уже сообщалось, в минувшее воскресенье, 19 июля, в Трусовском районе Астрахани несколько очевидцев видели, как 33-летний мужчина прямо в одежде вошел в воду и попытался переплыть протоку Серебряная Воложка.