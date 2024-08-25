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Царьград

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Эксперт рассказал, кому из русских положена доплата к пенсии

Эксперт рассказал, кому из русских положена доплата к пенсии

Ляшок напомнил, что некоторым категориям граждан положена доплата к пенсииЭксперт Виктор Ляшок в разговоре с РИА Новости отметил, что пенсионеры, содержащие до трёх нетрудоспособных членов семьи, могут получить доплату к пенсии.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
2,7 тыс рублей за каждого иждивенца - это очень &quot;круто&quot;. Как говорится - &quot;получите деньги и можете себе ни в чем не отказывать&quot;. Подобная щедрость на фоне зарплат кремлевских работников - беспредельна.
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16 час.
НК
Наталья Котельникова
Хватит трепаться и трындеть о доплатах. Желаю вам всем дожить до этой нищей пенсии и жить на нее ни в чем себе не отказывая. Нашли себе нишу для заработка, наглецы и крахоборы.
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15 час.

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