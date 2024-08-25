Ляшок напомнил, что некоторым категориям граждан положена доплата к пенсииЭксперт Виктор Ляшок в разговоре с РИА Новости отметил, что пенсионеры, содержащие до трёх нетрудоспособных членов семьи, могут получить доплату к пенсии.
Эксперт рассказал, кому из русских положена доплата к пенсии
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
2,7 тыс рублей за каждого иждивенца - это очень "круто". Как говорится - "получите деньги и можете себе ни в чем не отказывать". Подобная щедрость на фоне зарплат кремлевских работников - беспредельна.
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16 час.
НК
Наталья Котельникова
Хватит трепаться и трындеть о доплатах. Желаю вам всем дожить до этой нищей пенсии и жить на нее ни в чем себе не отказывая. Нашли себе нишу для заработка, наглецы и крахоборы.
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15 час.
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