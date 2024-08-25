Эксперт рассказал, кому из русских положена доплата к пенсии

2,7 тыс рублей за каждого иждивенца - это очень "круто". Как говорится - "получите деньги и можете себе ни в чем не отказывать". Подобная щедрость на фоне зарплат кремлевских работников - беспредельна.

НК

Наталья Котельникова

Хватит трепаться и трындеть о доплатах. Желаю вам всем дожить до этой нищей пенсии и жить на нее ни в чем себе не отказывая. Нашли себе нишу для заработка, наглецы и крахоборы.