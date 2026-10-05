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Аргументы и Факты

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Силы ПВО сбили 343 украинских беспилотника за 12 часов

Силы ПВО сбили 343 украинских беспилотника за 12 часов

Средства противовоздушной обороны сбили 343 украинских беспилотника самолетного типа за 12 часов, сообщает Минобороны России.

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