Ник де Врис стал студентом Гарварда

СоцсетиЭкс-пилот Формулы 1 Ник де Врис, который был уволен из AlphaTauri по ходу своего первого полного сезона в серии, в 2024 году может стать участником сразу двух чемпионатов мира — гонок электромобилей Формула Е и гонок на выносливость FIA WEC.