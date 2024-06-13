Контакт-центр бизнес-омбудсмена консультирует, разъясняет и помогает предпринимателям Подмосковья

В Московской области уже больше года работает контакт-центр по оказанию бесплатной юридической помощи предпринимателям, созданный по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.
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