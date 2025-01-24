МФО раскритиковали в письме законопроект о периоде охлаждения займов

Микрофинансовая компания СРО «МиР» направила письмо на имя главы профильного комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова с критикой текущей версии законопроекта о введении обязательного периода охлаждения, который был принят Госдумой в первом чтении в январе, пишет Forbes.