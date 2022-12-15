Журнал «Профиль»

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Вильфанд спрогнозировал москвичам сильные морозы с 19 декабря

Вильфанд спрогнозировал москвичам сильные морозы с 19 декабря

Уже в начале следующей недели по всему столичному региону метеорологи ожидают морозов до 16-17°C. Резкое похолодание сопроводит отсутствие осадков и большое количество солнца, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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