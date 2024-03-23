Виктор Вембаньяма начал матч против «Мемфиса» точным броском от логотипа

Французский бигмен «Сан-Антонио» исполнил этот бросок на первой минуте встречи при счете 0:0. «Сперс» потерпели домашнее поражение со счетом 97:99, в активе Вембаньямы 31 очко, 16 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота.
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