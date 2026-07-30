Теннисистку Сухотину отстранили от соревнований за ставки

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года и десять месяцев. Российская теннисистка Анастасия Сухотина дисквалифицирована на четыре года и десять месяцев за нарушение антикоррупционных правил, сообщает ITIA.
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