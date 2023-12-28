Amazon начала производить водород на складах для заправки погрузчиков

Компания Amazon считает, что водород может стать более экологичным заменителем ископаемого топлива для автомобильной техники на её складах, но для этого придётся наладить его производство непосредственно в центрах обработки заказов.
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