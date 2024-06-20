Самые вредные: в каких продуктах содержится больше всего сахара

Сахар — неотъемлемая часть многих продуктов, которые мы употребляем ежедневно. Хотя всем известно, что избыточное потребление сахара вредно, многие даже не догадываются, в каких именно продуктах его содержание особенно высоко.
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