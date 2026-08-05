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Царьград

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Деменко выделил «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» в борьбе за титул

Деменко выделил «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» в борьбе за титул

Бывший русский футболист Максим Деменко считает, что в этом сезоне Российской премьер-лиги фаворитами на чемпионство станут «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», добавив, что ЦСКА и «Локомотив» также не стоит списывать со счетов.

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