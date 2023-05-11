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Представитель Госдепа США пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией

Представитель Госдепа США пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией

Становится понятно, что грузинский президент напрямую «пожаловалась» своим спонсорам в США в связи с тем, что правительство Грузии высоко оценило решение президента России по отмену визового режима.

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