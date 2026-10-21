В ряде муниципалитетов в окрестностях итальянского Неаполя приостановили или ограничили вывоз мусора из-за протестов автоперевозчиков против роста цен на топливо.
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