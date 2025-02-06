Ушел из жизни заслуженный работник культуры Карелии Александр Демченко

Музыкальный театр Карелии прощается с артистом хора Александром Демченко В ночь на 3 февраля на 63-м году жизни скоропостижно скончался Александр Васильевич Демченко, артист хора Музыкального театра Карелии и заслуженный работник культуры Республики Карелия.
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