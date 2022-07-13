Rimac приступила к серийному производству 1914-сильных электрических гиперкаров Nevera

Основанная в 2009 году хорватская компания Rimac Automobili успела не только породниться с Porsche и Bugatti, но и приступить к серийному производству гиперкаров Nevera, которые оснащаются четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 1914 л.
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