Максим Галкин*.фото alldaily.ruМногие российские знаменитости выразили свою поддержку Израилю в связи с обострением ситуации в Секторе Газа.
Поставили к стенке: в Израиле заставили сбежавших российских звезд занять однозначную позицию
Комментарии
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Л
Людмила
Юлия Высоцкая, что то не догоняю, она то с какого бока в этом списке...
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3 д.
ТБ
Татьяна Бут
Ее муж, Андрон Кончаловский, еврей по матери. Несколько лет назад вся семя получила израильское гражданство.
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3 д.
Nana Абраменко
некоторые записывают в евреи всех подряд, да у Михалковых в родственниках был Антон Девиер, португальский еврей из голландии, создатель российской полиции, сподвижник Петра Великого генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга. Нл это по нисходящей
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3 д.
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