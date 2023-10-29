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Поставили к стенке: в Израиле заставили сбежавших российских звезд занять однозначную позицию

Поставили к стенке: в Израиле заставили сбежавших российских звезд занять однозначную позицию

Максим Галкин*.фото alldaily.ruМногие российские знаменитости выразили свою поддержку Израилю в связи с обострением ситуации в Секторе Газа.

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Комментарии
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Л
Людмила
Юлия Высоцкая, что то не догоняю, она то с какого бока в этом списке...
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3 д.
ТБ
Татьяна Бут
Ее муж, Андрон Кончаловский, еврей по матери. Несколько лет назад вся семя получила израильское гражданство.
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3 д.
Nana Абраменко
некоторые записывают в евреи всех подряд, да у  Михалковых в родственниках  был Антон Девиер, португальский  еврей из голландии, создатель российской полиции,  сподвижник Петра Великого генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга. Нл это по нисходящей
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3 д.

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