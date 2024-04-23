Лапорта хочет переиграть класико, «Интер» взял скудетто, «Магнитка» ведет 3-0 в финале Кубка Гагарина, Хави может остаться в «Барсе», Капелло не считает Роналду гением и другие новости

1. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб будет требовать переигровки класико, если подтвердится, что мяч после удара Ламина Ямаля пересек линию ворот.
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