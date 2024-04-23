Лапорта хочет переиграть класико, «Интер» взял скудетто, «Магнитка» ведет 3-0 в финале Кубка Гагарина, Хави может остаться в «Барсе», Капелло не считает Роналду гением и другие новости

«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ, Хави ругает судью, «Боруссия» прошла «Атлетико», ЦСКА в финале Пути РПЛ, Овечкин в плей-офф, Леброн, Карри и Дюрэнт поедут на ОИ и другие новости