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Лапорта хочет переиграть класико, «Интер» взял скудетто, «Магнитка» ведет 3-0 в финале Кубка Гагарина, Хави может остаться в «Барсе», Капелло не считает Роналду гением и другие новости

Лапорта хочет переиграть класико, «Интер» взял скудетто, «Магнитка» ведет 3-0 в финале Кубка Гагарина, Хави может остаться в «Барсе», Капелло не считает Роналду гением и другие новости

1. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб будет требовать переигровки класико, если подтвердится, что мяч после удара Ламина Ямаля пересек линию ворот.

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Лена Мисько
🚩 Судейский департамент РФС подготовил сразу два видео по итогам 24-го тура Мир РПЛ и полуфиналов FONBET Кубка России Решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС: youtu.be/d8AYUK3v7_w Судейский разбор спорных эпизодов: youtu.be/SGWgqkvK5ZY Текстовая версия: rfs.ru/news/220252
Решение ЭСК по матчам 24-го тура Мир РПЛ и 1/2 FONBET Кубка России
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