Лолита призналась, что постоянно нарушает диету, прописанную ей врачом

Лолита Милявская открыла, что регулярно нарушает диету, предписанную ей врачом. О райдере Недавно певица внесла изменения в свой райдер, и теперь перед выступлением ей важно, чтобы стол накрывали согласно рекомендациям пенсионного фонда.