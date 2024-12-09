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Лолита призналась, что постоянно нарушает диету, прописанную ей врачом

Лолита призналась, что постоянно нарушает диету, прописанную ей врачом

Лолита Милявская открыла, что регулярно нарушает диету, предписанную ей врачом. О райдере Недавно певица внесла изменения в свой райдер, и теперь перед выступлением ей важно, чтобы стол накрывали согласно рекомендациям пенсионного фонда.

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