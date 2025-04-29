Porsche Taycan Cross Turismo вернулся в Россию по параллельному импорту и с космическим ценником

Электрический универсал Porsche Taycan Cross Turismo, который ранее официально продавался в России, вернулся на рынок благодаря схеме параллельного импорта: один из дилеров в Волгограде выставил на продажу новый Taycan Cross Turismo за 14,9 млн рублей.
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