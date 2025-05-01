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Царьград

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Ужесточение контроля: новые правила обработки данных с мая 2025 года

Ужесточение контроля: новые правила обработки данных с мая 2025 года

С мая 2025 года в России начнут действовать новые строгие правила обработки персональных данных. Депутат Алексей Говырин предупреждает, что для бизнеса это потребует пересмотра систем контроля и защиты информации, чтобы избежать санкций.

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