Майкл Снайдер: В Калифорнии “Беспрецедентное движение земли”: разрывы газопроводов, разломы дорог и затопление домов

Mike1975 Что, чёрт возьми, происходит на ранчо Палос Вердес ? Когда я услышал, что там “движется” земля, это сразу привлекло моё внимание, потому что я предупреждал о геологической нестабильности вдоль побережья Калифорнии более десяти лет.