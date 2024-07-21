Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Майкл Снайдер: В Калифорнии “Беспрецедентное движение земли”: разрывы газопроводов, разломы дорог и затопление домов

Майкл Снайдер: В Калифорнии “Беспрецедентное движение земли”: разрывы газопроводов, разломы дорог и затопление домов

Mike1975 Что, чёрт возьми, происходит на ранчо Палос Вердес ? Когда я услышал, что там “движется” земля, это сразу привлекло моё внимание, потому что я предупреждал о геологической нестабильности вдоль побережья Калифорнии более десяти лет.

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