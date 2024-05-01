В США увидели признаки ужасающего положения ВСУ в заявлении главнокомандующего

Риттер: заявление Сырского об отступлении говорит о тяжелом положении ВСУ Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер увидел признаки того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне тяжелом положении, в заявлении главнокомандующего Александра Сырского.
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