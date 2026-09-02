Acer показала компактный ПК SFF RTX Spark со 128 ГБ памяти и производительностью 1 Пфлопс

Новинка получила графику Nvidia Blackwell и 20-ядерный процессор Grace На выставке IFA 2026 Acer показала компактный настольный компьютер на платформе Nvidia RTX Spark под названием Acer SFF RTX Spark.
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