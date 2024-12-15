Как одним махом постирать и удалить пятна с вещей: что нужно добавить в машинку перед стиркой Ольга БезродняяУдалить пятна с одежды можно быстрее, если перед стиркой в отсек машинки добавить некоторые моющие и кухонные средства.
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