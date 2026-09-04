Завод «Медсинтез»: флагман лекарственной безопасности России

Более двадцати лет назад журнал «Регионы России» был свидетелем зарождения в Новоуральске инновационного фармацевтического производства, аналогов которому не было в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Посольство России...
- Икона Андрея Рубл...
- ДВ Володин предложил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым