Фелипе Масса: Ferrari хочет поддержать меня в деле по Сингапуру-2008, но молчит

Фелипе Масса: Ferrari хочет поддержать меня в деле по Сингапуру-2008, но молчитFerrariБывший гонщик Формулы 1 Фелипе Масса не теряет надежд на то, что команда Ferrari поддержит его в судебном иске против руководства чемпионата.
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