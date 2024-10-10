Тамбовчанин может остаться без "МАЗа", если не оплатит материальный ущерб за ДТП

Судебные приставы арестовали грузовой автомобиль "МАЗ", принадлежащий жителю города Кирсанова. Мужчина задолжал 115 тысяч рублей - это сумма материального ущерба, причиненного в результате ДТП, а также 95 тысяч рублей - по налоговым платежам.