Тамбовчанин может остаться без "МАЗа", если не оплатит материальный ущерб за ДТП

Судебные приставы арестовали грузовой автомобиль "МАЗ", принадлежащий жителю города Кирсанова. Мужчина задолжал 115 тысяч рублей - это сумма материального ущерба, причиненного в результате ДТП, а также 95 тысяч рублей - по налоговым платежам.
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