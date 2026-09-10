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Россиядә 100 мең сум пенсия алу мөмкинлеге турында сөйләделәр

Россиядә 100 мең сум пенсия алу мөмкинлеге турында сөйләделәр

Россиялеләргә 100 мең сум пенсия алу өчен бөтен хезмәт эшчәнлеге дәвамында югары хезмәт хакы алырга кирәк, дип белдерде Дәүләт Думасының Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты әгъзасы Светлана Бессараб.

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