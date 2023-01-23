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«Я всегда был на стороне действующей власти»: Пригожин ответил на обвинения США в «дестабилизирующей деятельности»

«Я всегда был на стороне действующей власти»: Пригожин ответил на обвинения США в «дестабилизирующей деятельности»

В Белом доме и госдепе так и не смогли найти четкий ответ на запрос бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель ранее попросил власти США обосновать обвинения ЧВК «Вагнер» в «дестабилизирующей деятельности».

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