Театр абсурда
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Театр абсурда

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«С такими друзьями враги не нужны»: абхазы злятся, что Россия вернула им свет

«С такими друзьями враги не нужны»: абхазы злятся, что Россия вернула им свет

БлокнотРУ Хотим как в Абхазии: россияне просят Путина предоставить им бесплатную электроэнергию На днях Абхазия попросила правительство России дать бесплатную электроэнергию.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Хотя бы пенсионерам и малоимущим правительство подарило возможность пользоваться электроэнергией бесплатно.....
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20 час.
Людмила Петрухина
Это не друзья,  это захребетники. Нашт верные друзья- наша армия, наш флот и наши ВКС.
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18 час.
Лс
Людмила смирнова
За счет российского народа  бездельникам абхазам гуманитарка. Мне 73 года и приходится работать, потому что цены взлетают космически, считаем каждый рубль. А где гуманитарка от российского правительства российскому народу? Это же наши деньги раздаются безвозмездно налево и направо....И когда же все изменится в лучшую сторону для россиян?! У Китая бы поучились гуманному отношению к людям, к пенсионерам в особенности. Но мы говорим, а это &quot;глас вопиющего в пустыне&quot;.
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18 час.

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