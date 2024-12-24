«С такими друзьями враги не нужны»: абхазы злятся, что Россия вернула им свет

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Людмила смирнова

За счет российского народа бездельникам абхазам гуманитарка. Мне 73 года и приходится работать, потому что цены взлетают космически, считаем каждый рубль. А где гуманитарка от российского правительства российскому народу? Это же наши деньги раздаются безвозмездно налево и направо....И когда же все изменится в лучшую сторону для россиян?! У Китая бы поучились гуманному отношению к людям, к пенсионерам в особенности. Но мы говорим, а это "глас вопиющего в пустыне".