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Регион 29

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«Малые Корелы» пригласили жителей Поморья на конкурс «Карусель игрушек»

«Малые Корелы» пригласили жителей Поморья на конкурс «Карусель игрушек»

Участники смогут представить историю семейной игрушки или собственную настольную игру с элементами культуры Русского Севера.

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