Психолог Морозова рассказала, как снизить стресс в период экзаменов

Полностью избавиться от стресса перед итоговыми экзаменами невозможно, необходимо быть готовым к нему и знать, как с ним справиться, к примеру, дышать «по квадрату» и периодически задерживать дыхание, рассказала в беседе со «Звездой» детский и семейный психолог, психотерапевт Светлана Морозова.