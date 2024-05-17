Психолог Морозова рассказала, как снизить стресс в период экзаменов

Полностью избавиться от стресса перед итоговыми экзаменами невозможно, необходимо быть готовым к нему и знать, как с ним справиться, к примеру, дышать «по квадрату» и периодически задерживать дыхание, рассказала в беседе со «Звездой» детский и семейный психолог, психотерапевт Светлана Морозова.
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