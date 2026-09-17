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ВОЗ: вспышка Эболы в Конго распространилась на семь провинций

ВОЗ: вспышка Эболы в Конго распространилась на семь провинций

В Конго число подтвержденных случаев Эболы превысило 7,2 тыс., более 3,5 тыс. человек умерли. Инфекция распространилась уже на семь провинций, а в Северном Киву число новых заражений за неделю более чем удвоилось.

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